Сотні тисяч користувачів Xiaomi скоро залишаться без оновлень: перевірте свій смартфон

Смартфони, які не отримають HyperOS 3 до закінчення підтримки

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Pad SE

Redmi 12 5G

Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi 12C

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

POCO C71

POCO C75 5G

POCO M6 Plus 5G

POCO C65

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 Pro

POCO F5 5G

POCO C51

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT Pro

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F4 Pro

POCO M4 5G

POCO F4 GT

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Civi

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Mi 11

Ці пристрої отримають HyperOS 2 як останнє велике оновлення.

Пристрої, які не отримають HyperOS 2 до закінчення підтримки

Redmi Note 11 SE

POCO M4 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10C

Redmi Pad

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

Ці популярні свого часу моделі не отримають оновлення HyperOS 2 і припинять отримувати оновлення на старіших версіях програмного забезпечення.

Смартфони, для яких Android 14 (HyperOS 2) стане останнім оновленням

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T 11T

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11 Pro

Що це означає для користувачів

Після закінчення підтримки пристрої перестають отримувати оновлення безпеки та нові функції. Смартфонами можна продовжувати користуватися, однак захист знижується, а згодом можливі проблеми із сумісністю додатків.

Для продовження роботи можна встановлювати кастомні прошивки, однак багато користувачів, ймовірно, віддадуть перевагу перейти на нові моделі з гарантованою довгостроковою підтримкою - наприклад, лінійки Xiaomi 17 або Xiaomi 15T.