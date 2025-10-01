Сотні тисяч користувачів Xiaomi скоро залишаться без оновлень: перевірте свій смартфон

У 2025 році багато пристроїв брендів Xiaomi, Redmi і POCO досягнуть кінця циклу підтримки (EOL). Для частини моделей останнім великим оновленням стане Android 14 на базі HyperOS 2, а деякі апарати завершать свій життєвий цикл без цього апдейту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на XiaomiTime.
Ці пристрої отримають HyperOS 2 як останнє велике оновлення.
Ці популярні свого часу моделі не отримають оновлення HyperOS 2 і припинять отримувати оновлення на старіших версіях програмного забезпечення.
Після закінчення підтримки пристрої перестають отримувати оновлення безпеки та нові функції. Смартфонами можна продовжувати користуватися, однак захист знижується, а згодом можливі проблеми із сумісністю додатків.
Для продовження роботи можна встановлювати кастомні прошивки, однак багато користувачів, ймовірно, віддадуть перевагу перейти на нові моделі з гарантованою довгостроковою підтримкою - наприклад, лінійки Xiaomi 17 або Xiaomi 15T.
