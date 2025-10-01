Сотни тысяч пользователей Xiaomi скоро останутся без обновлений: проверьте свой смартфон

В 2025 году многие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO достигнут конца цикла поддержки (EOL). Для части моделей последним крупным обновлением станет Android 14 на базе HyperOS 2, а некоторые аппараты завершат свой жизненный цикл без этого апдейта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на XiaomiTime.
Эти устройства получат HyperOS 2 как последнее крупное обновление.
Эти популярные в свое время модели не получат обновление HyperOS 2 и прекратят получать обновления на более старых версиях программного обеспечения.
После окончания поддержки устройства перестают получать обновления безопасности и новые функции. Смартфонами можно продолжать пользоваться, однако защита снижается, а со временем возможны проблемы с совместимостью приложений.
Для продления работы можно устанавливать кастомные прошивки, однако многие пользователи, вероятно, предпочтут перейти на новые модели с гарантированной долгосрочной поддержкой - например, линейки Xiaomi 17 или Xiaomi 15T.
