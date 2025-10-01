RU

Сотни тысяч пользователей Xiaomi скоро останутся без обновлений: проверьте свой смартфон

Ряд смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO перестанут получать обновления в 2025 году
Автор: Павел Колесник

В 2025 году многие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO достигнут конца цикла поддержки (EOL). Для части моделей последним крупным обновлением станет Android 14 на базе HyperOS 2, а некоторые аппараты завершат свой жизненный цикл без этого апдейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на XiaomiTime.

Смартфоны, которые не получат HyperOS 3 до окончания поддержки

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi Pad SE
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi A2
  • Redmi A2+
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
  • POCO C71
  • POCO C75 5G
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO C65
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro
  • POCO F5 5G
  • POCO C51
  • POCO C55
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5 5G
  • POCO M5
  • POCO M5s
  • POCO X4 GT Pro
  • POCO X4 GT
  • POCO F4
  • POCO F4 Pro
  • POCO M4 5G
  • POCO F4 GT
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi MIX FOLD
  • Xiaomi Mi 11

Эти устройства получат HyperOS 2 как последнее крупное обновление.

Устройства, которые не получат HyperOS 2 до окончания поддержки

  • Redmi Note 11 SE
  • POCO M4 5G
  • Redmi 10 5G
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi 10C
  • Redmi Pad
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • POCO M4 Pro
  • POCO X4 Pro 5G

Эти популярные в свое время модели не получат обновление HyperOS 2 и прекратят получать обновления на более старых версиях программного обеспечения.

Смартфоны, для которых Android 14 (HyperOS 2) станет последним обновлением

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11 Pro

Что это значит для пользователей

После окончания поддержки устройства перестают получать обновления безопасности и новые функции. Смартфонами можно продолжать пользоваться, однако защита снижается, а со временем возможны проблемы с совместимостью приложений.

Для продления работы можно устанавливать кастомные прошивки, однако многие пользователи, вероятно, предпочтут перейти на новые модели с гарантированной долгосрочной поддержкой - например, линейки Xiaomi 17 или Xiaomi 15T.

