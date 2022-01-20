ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сотні танків, вантажівок та казарми. З'явилися нові супутникові знімки військ РФ біля України

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 18:31
Сотні танків, вантажівок та казарми. З'явилися нові супутникові знімки військ РФ біля України Фото: з'явилися нові супутникові знімки військ РФ біля України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів. Російська Федерація продовжує нарощувати свої війська та техніку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє журналіст Newsmax Алекс Сальві, Росія розташувала свої сили:

  • у Климово, який знаходиться за 13 км від України;
  • у Клинці - за 30 км від України;
  • у Єльні - за 135 км від України;
  • у Погонове - за 165 км від України.

На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також склади, що завантажені різною технікою.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що американське видання The New York Times опублікувало нову карту скупчення російських військ біля України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація може вдатися до провокації, аби виправдати своє можливе вторгнення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, заявляв про загрозу нової війни в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом