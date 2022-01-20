Сотні танків, вантажівок та казарми. З'явилися нові супутникові знімки військ РФ біля України
Супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів. Російська Федерація продовжує нарощувати свої війська та техніку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022
Як повідомляє журналіст Newsmax Алекс Сальві, Росія розташувала свої сили:
- у Климово, який знаходиться за 13 км від України;
- у Клинці - за 30 км від України;
- у Єльні - за 135 км від України;
- у Погонове - за 165 км від України.
New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022
Klimovo: ~13 km north of Ukraine
Klintsy: ~30 km east of Ukraine
Yelnya: ~130 km east of Belarus
Pogonovo: ~165 km north of Ukraine
: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL
На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також склади, що завантажені різною технікою.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що американське видання The New York Times опублікувало нову карту скупчення російських військ біля України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація може вдатися до провокації, аби виправдати своє можливе вторгнення.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, заявляв про загрозу нової війни в Європі.