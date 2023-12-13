UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сотні росіян, танки й не тільки. В ЗСУ розповіли про втрати Росії на Таврійському напрямку

Фото: в ЗСУ розповіли про втрати Росії на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 12 грудня, українські військові ліквідували ще 401 росіянина на Таврійському напрямку. Також знищили більше десятка танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 3 авіаудари; 
  • провів 80 бойових зіткнень; 
  • здійснив 658 артобстрілів. 

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - додає Тарнавський. 

Втрати ворога склали 401 особу. Також було знищено 28 одиниць військової техніки, у тому ж числі: 

  • 13 танків;
  • 12 ББМ;
  • 1 артсистему.

"Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 341 500 військових.

Тим часом прикордонники Білгород-Дністровського загону показали знищення чергового російського "Шахеда". "Приземлили" ворожий безпілотник у воду. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні