Сотни россиян, танки и не только. В ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 12 декабря, украинские военные ликвидировали еще 401 россиянина на Таврическом направлении. Также уничтожено более десятка танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
В течение суток враг:
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях", - добавляет Тарнавский.
Потери врага составили 401 человека. Также было уничтожено 28 единиц военной техники, в том же числе:
"Еще 10 единиц техники врага повреждены", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 341 500 военных.
Тем временем пограничники Белгород-Днестровского отряда показали уничтожение очередного российского "Шахеда". "Приземлили" вражеский беспилотник в воду.
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