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Сотни россиян, танки и не только. В ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении

Фото: в ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 12 декабря, украинские военные ликвидировали еще 401 россиянина на Таврическом направлении. Также уничтожено более десятка танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В течение суток враг: 

  • нанес 3 авиаудара; 
  • провел 80 боевых столкновений; 
  • совершил 658 артобстрелов. 

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях", - добавляет Тарнавский. 

Потери врага составили 401 человека. Также было уничтожено 28 единиц военной техники, в том же числе: 

  • 13 танков;
  • 12 ББМ;
  • 1 артсистему.

"Еще 10 единиц техники врага повреждены", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины   ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 341 500 военных.

Тем временем пограничники Белгород-Днестровского отряда показали уничтожение очередного российского "Шахеда". "Приземлили" вражеский беспилотник в воду.

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Война в Украине