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Прикордонники показали збиття ворожого БпЛА, "приземлили" його у воду

Середа 13 грудня 2023 11:32
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Прикордонники показали збиття ворожого БпЛА, "приземлили" його у воду Фото: Прикордонники показали збиття ворожого БпЛА, "приземлили" його у воду (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Білгород-Дністровського загону продемонстрували знищення російського "Шахеда". "Приземлили" безпілотник у воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Влучними пострілами прикордонники Білгород-Дністровського загону вразили ворожий "Шахед". Безпілотник впав у воду", - пише пресслужба Держприкордонслужби.

Нічна атака на Україну

У ніч на 13 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. БпЛА були запущено з району Балаклави - тимчасово окупованого Криму. Усі дрони були успішно знищено. Більшість "приземлили" над Одеською областю - в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також рівно о 3 ночі ворог завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, які летіли в напрямку міста було збито зенітним ракетним підрозділом. Наразі тип ракет уточнюється.

Про усі подробиці та наслідки атаки на Київ можна прочитати в фоторепортажі РБК-Україна.

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