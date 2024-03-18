Сотні одиниць знищеної та пошкодженої техніки: у ЛСР розповіли про масштабні втрати ворога

"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці", - інформують в ЛСР.

Станом на ранок 18 березня, втрати армії РФ в Бєлгородській і Курській областях склали:

Особовий склад:

безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

санітарні втрати: 829 військовослужбовців

узято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиць Д-30

4 БТР

4 міномети

2 МТ-12 "Рапіра"

2 2С19 "Мста-С"

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 СПГ

1 комплекс "Муром"

1 станція РЕБ

1 ретранслятор

2 одиниці броньованих автомобілів техніки

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 "Гвоздика"

1 станція РЕБ

1 броньований автомобіль

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо", - зазначається в повідомленні.

Як зауважують в ЛСР, на тлі успішного рейду російських добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні".

Варто зауважити, що бійцям "Сибірського батальйону" вдалось завдавати успішного удару по одному з танків РФ у населеному пункті Замост'є.