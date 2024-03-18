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Сотні одиниць знищеної та пошкодженої техніки: у ЛСР розповіли про масштабні втрати ворога

Фото: у легіоні Свобода Росії розповіли про масштабні втрати ворога (lehion-svoboda-rosiyi)
Автор: Ярослава Борзова

За кілька днів рейду російських добровольців у РФ було знищено та пошкоджено сотні одиниць ворожої техніки. Також ліквідовано понад 600 окупантів, ще майже 30 взято у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода Росії".

"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці", - інформують в ЛСР.

Станом на ранок 18 березня, втрати армії РФ в Бєлгородській і Курській областях склали: 

Особовий склад: 

  • безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

  • санітарні втрати: 829 військовослужбовців 

  • узято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

  • 7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ) 
  • 20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3) 
  • 6 гаубиць Д-30 
  • 4 БТР
  • 4 міномети 
  • 2 МТ-12 "Рапіра" 
  • 2 2С19 "Мста-С"
  • 2 БПЛА ZALA
  • 1 БМ 21 "Град" 
  • 1 СПГ 
  • 1 комплекс "Муром"
  • 1 станція РЕБ
  • 1 ретранслятор 
  • 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
  • 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори) 
  • 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

  • 1 танк Т-80ПВМ
  • 1 танк Т-72
  • 1 БМП
  • 1 БМ 21 "Град" 
  • 2 МТ-ЛБ
  • 1 Мста-Б
  • 1 ТОС-2
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 1 2С1 "Гвоздика"
  • 1 станція РЕБ
  • 1 броньований автомобіль
  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої) 

"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо", - зазначається в повідомленні. 

Як зауважують в ЛСР, на тлі успішного рейду російських добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні". 

Варто зауважити, що бійцям "Сибірського батальйону" вдалось завдавати успішного удару по одному з танків РФ у населеному пункті Замост'є. 

Рейд добровольців у РФ

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ.

Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.

Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України