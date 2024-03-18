Сотні одиниць знищеної та пошкодженої техніки: у ЛСР розповіли про масштабні втрати ворога

За кілька днів рейду російських добровольців у РФ було знищено та пошкоджено сотні одиниць ворожої техніки. Також ліквідовано понад 600 окупантів, ще майже 30 взято у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода Росії".
"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці", - інформують в ЛСР.
Станом на ранок 18 березня, втрати армії РФ в Бєлгородській і Курській областях склали:
безповоротні втрати: 613 військовослужбовців
санітарні втрати: 829 військовослужбовців
"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо", - зазначається в повідомленні.
Як зауважують в ЛСР, на тлі успішного рейду російських добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні".
Варто зауважити, що бійцям "Сибірського батальйону" вдалось завдавати успішного удару по одному з танків РФ у населеному пункті Замост'є.
Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ.
Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.
Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.
Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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