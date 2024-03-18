Сотни единиц уничтоженной и поврежденной техники: в ЛСР рассказали о масштабных потерях врага

"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике", - информируют в ЛСР.

По состоянию на утро 18 марта потери армии РФ в Белгородской и Курской областях составили:

Личный состав:

безвозвратные потери: 613 военнослужащих

санитарные потери: 829 военнослужащих

взято в плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиц Д-30

4 БТР

4 миномета

2 МТ-12 "Рапира"

2 2С19 "Мсто-С"

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 СПГ

1 комплекс "Муром"

1 станция РЭБ

1 ретранслятор

2 единицы бронированных автомобилей техники

2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 "Гвоздика"

1 станция РЭБ

1 бронированный автомобиль

20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

"Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д.", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в ЛСР, на фоне успешного рейда российских добровольцев на территорию РФ "наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране".

Стоит отметить, что бойцам "Сибирского батальона" удалось наносить успешный удар по одному из танков РФ в населенном пункте Замостье.