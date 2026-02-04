Сотні мільйонів у повітря: скільки коштував РФ масований удар по Україні 3 лютого

Масований обстріл України 3 лютого

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, країна-агресорка завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували обігрів українських міст. Росіяни били по восьми регіонах хвилями - від дронів і балістики до крилатих ракет.

Під вогнем упродовж ночі перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя, а також окремі райони відповідних областей. Під ранок ворог здійснив пуски крилатих ракет в напрямку Київської та Вінницької областей.

За даними Повітряних сил, країна-агресорка застосувала велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони.

Після атаки російське міністерство оборони цинічно зізналося в ударі по енергетиці України в пік морозів.