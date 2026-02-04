RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сотни миллионов в воздух: сколько стоил РФ массированный удар по Украине 3 февраля

Фото: РФ нанесла очередной удар по энергетике Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила очередной массированный комбинированный удар по объектам энергетики Украины. Он обошелся ей в более 324 млн долларов.

В целом страна-агрессор применила 562 средства воздушного нападения. В частности, речь идет о баллистических ракетах "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковых 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатых ракетах Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32.

Кроме ракет, россияне выпустили по Украине дроны "Герань" и "Гарпия", а также дроны-имитаторы "Гербера".

В ГУР заявили, что стоимость примененного РФ вооружения составила 324,8 миллиона долларов, что на 190 миллионов долларов превышает стоимость массированного обстрела 20 января.

"Вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов Кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 79,2% ресурсов врага были потрачены напрасно, поскольку украинская ПВО уничтожила 450 воздушных целей.

 

Массированный обстрел Украины 3 февраля

Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, страна-агрессор нанесла массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, обеспечивавшим обогрев украинских городов. Россияне били по восьми регионам волнами - от дронов и баллистики до крылатых ракет.

Под огнем в течение ночи находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье, а также отдельные районы соответствующих областей. Под утро враг осуществил пуски крылатых ракет в направлении Киевской и Винницкой областей.

По данным Воздушных сил, страна-агрессор применила большое количество баллистических ракет, что существенно осложнило работу противовоздушной обороны.

После атаки российское министерство обороны цинично призналось в ударе по энергетике Украины в пик морозов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРВойна в УкраинеРакетыДрони