Сотни миллионов в воздух: сколько стоил РФ массированный удар по Украине 3 февраля

В ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила очередной массированный комбинированный удар по объектам энергетики Украины. Он обошелся ей в более 324 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР в Telegram.
Читайте также: Под ударом ТЭЦ и ТЭС в мороз -25: все о последствиях атаки в Киеве, Харькове и других городах
В целом страна-агрессор применила 562 средства воздушного нападения. В частности, речь идет о баллистических ракетах "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковых 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатых ракетах Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32.
Кроме ракет, россияне выпустили по Украине дроны "Герань" и "Гарпия", а также дроны-имитаторы "Гербера".
В ГУР заявили, что стоимость примененного РФ вооружения составила 324,8 миллиона долларов, что на 190 миллионов долларов превышает стоимость массированного обстрела 20 января.
"Вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов Кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в заявлении.
Отмечается, что 79,2% ресурсов врага были потрачены напрасно, поскольку украинская ПВО уничтожила 450 воздушных целей.
Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, страна-агрессор нанесла массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, обеспечивавшим обогрев украинских городов. Россияне били по восьми регионам волнами - от дронов и баллистики до крылатых ракет.
Под огнем в течение ночи находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье, а также отдельные районы соответствующих областей. Под утро враг осуществил пуски крылатых ракет в направлении Киевской и Винницкой областей.
По данным Воздушных сил, страна-агрессор применила большое количество баллистических ракет, что существенно осложнило работу противовоздушной обороны.
После атаки российское министерство обороны цинично призналось в ударе по энергетике Украины в пик морозов.