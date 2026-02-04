Сотни миллионов в воздух: сколько стоил РФ массированный удар по Украине 3 февраля

В целом страна-агрессор применила 562 средства воздушного нападения. В частности, речь идет о баллистических ракетах "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковых 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатых ракетах Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32.

Кроме ракет, россияне выпустили по Украине дроны "Герань" и "Гарпия", а также дроны-имитаторы "Гербера".

В ГУР заявили, что стоимость примененного РФ вооружения составила 324,8 миллиона долларов, что на 190 миллионов долларов превышает стоимость массированного обстрела 20 января.

"Вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов Кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 79,2% ресурсов врага были потрачены напрасно, поскольку украинская ПВО уничтожила 450 воздушных целей.