Сотні мільйонів на дрони і не тільки. Шмигаль підсумував результати "Рамштайну"

Під час засідання у форматі "Рамштайн" вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 млн доларів. Таким чином, внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії становлять 715 млн доларів:

Норвегія – 600 млн доларів на дрони, системи РЕБ та вибухівку.

Нідерланди –106 млн доларів на ударні та розвідувальні безпілотники.

Канада – 8 млн доларів на дрони-перехоплювачі.

Ісландія – 4 млн доларів у межах "Данської моделі".

Окрім того, у ході "Рамштайну" вдалось домовитись про таку військову допомогу:

Швеція – 8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.

Чехія – новий пакет на 72 млн доларів.

Канада – 20 млн доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет.

Португалія – 12 млн доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.

Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

"Дякую міністру оборони Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн". Щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - зазначив Шмигаль.