UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Сотні мільйонів на дрони і не тільки. Шмигаль підсумував результати "Рамштайну"

Фото: Денис Шмигаль (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" анонсували оборонну підтримку на сотні мільйонів доларів, які, зокрема, будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 млн доларів. Таким чином, внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії становлять 715 млн доларів:

  • Норвегія – 600 млн доларів на дрони, системи РЕБ та вибухівку.
  • Нідерланди –106 млн доларів на ударні та розвідувальні безпілотники.
  • Канада – 8 млн доларів на дрони-перехоплювачі.
  • Ісландія – 4 млн доларів у межах "Данської моделі".

 Окрім того, у ході "Рамштайну" вдалось домовитись про таку військову допомогу:

  • Швеція – 8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.
  • Чехія – новий пакет на 72 млн доларів.
  • Канада – 20 млн доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет.
  • Португалія – 12 млн доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
  • Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

"Дякую міністру оборони Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн". Щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - зазначив Шмигаль.

Результати "Рамштайну"

Нагадаємо, раніше Шмигаль зазначив, що під час останнього "Рамштайну" низка країн-партнерів оголосили про нові внески у програму PURL із закупівлі американської зброї для України.

Також міністр оборони України повідомляв, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна обговорювала зі США усі типи далекобійних ракет. Після отримання їх комбінуватимуть з дипстрайками по російських об'єктах.

Також повідомлялось, що Німеччина за підсумками 31-го засідання у форматі "Рамштайн" на додачу до іншої військової допомоги передає 400 млн євро на виробництво українських далекобійних дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальЗустріч Рамштайн