Сотні мільйонів на дрони і не тільки. Шмигаль підсумував результати "Рамштайну"

Українські партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" анонсували оборонну підтримку на сотні мільйонів доларів, які, зокрема, будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Під час засідання у форматі "Рамштайн" вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 млн доларів. Таким чином, внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.
Нові внески на закупівлю з української індустрії становлять 715 млн доларів:
Окрім того, у ході "Рамштайну" вдалось домовитись про таку військову допомогу:
"Дякую міністру оборони Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн". Щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Шмигаль зазначив, що під час останнього "Рамштайну" низка країн-партнерів оголосили про нові внески у програму PURL із закупівлі американської зброї для України.
Також міністр оборони України повідомляв, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна обговорювала зі США усі типи далекобійних ракет. Після отримання їх комбінуватимуть з дипстрайками по російських об'єктах.
Також повідомлялось, що Німеччина за підсумками 31-го засідання у форматі "Рамштайн" на додачу до іншої військової допомоги передає 400 млн євро на виробництво українських далекобійних дронів.