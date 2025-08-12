UA

Війна в Україні

Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія втратила на фронті 980 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 1065220 (+980) осіб;
  • танків - 11098 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 23119 (+5) од
  • артилерійських систем - 31406 (+26) од
  • РСЗВ - 1464 (+2) од
  • засоби ППО - 1205 (+1) од
  • літаків / aircraft - 421;
  • гелікоптерів - 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50753 (+107);
  • крилаті ракети - 3556;
  • кораблі / катери - 28;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 58219 (+106);
  • спеціальна техніка - 3937 (+1).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку доби станом на 18:00 вздовж лінії фронту відбулося 65 бойових зіткнень. В епіцентрі боїв - Покровський напрямок.

Зокрема, за попередню добу втрати російської армії склали 1000 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 191 дрон та іншу техніку ворога.

