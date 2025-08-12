Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті 980 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку доби станом на 18:00 вздовж лінії фронту відбулося 65 бойових зіткнень. В епіцентрі боїв - Покровський напрямок.
Зокрема, за попередню добу втрати російської армії склали 1000 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 191 дрон та іншу техніку ворога.