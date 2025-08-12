Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба, с начала суток по состоянию на 18:00 вдоль линии фронта произошло 65 боевых столкновений. В эпицентре боев - Покровское направление.

В частности, за предыдущие сутки потери российской армии составили 1000 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 7 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 191 дрон и другую технику врага.