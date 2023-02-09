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Сотні чиновників притягли до відповідальності. Резніков розповів про аудит в Міноборони

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 17:17
Сотні чиновників притягли до відповідальності. Резніков розповів про аудит в Міноборони Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

За результатами аудиту, що пройшов в Міністерстві оборони України сотні посадовців Збройних сил та Міноборони були притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"621 посадова особа Збройних Сил України та Міністерства оборони притягнута до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков", - заявив Резніков.

Він пояснив, що 497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності, ще 124 до дисциплінарної.

Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, - несуть і нестимуть відповідальність", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков анонсував, що Міністерство оборони перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю.

Усі подробиці конфлікту читайте у матеріалі РБК-Україна "Переполох у Міноборони. Чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали".

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Міністерство оборони України Олексій Резніков
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