Сотни чиновников были привлечены к ответственности. Резников рассказал об аудите в Минобороны
По результатам аудита, прошедшего в Министерстве обороны Украины, сотни должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны были привлечены к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"621 должностное лицо Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников", - заявил Резников.
Он пояснил, что 497 человек были привлечены к материальной ответственности, еще 124 к дисциплинарной.
Резников подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.
"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - отметил министр.
Напомним, ранее Резников анонсировал, что Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и внедрит механизм общественного контроля.
Все подробности конфликта читайте в материале РБК-Украина "Переполох у Минобороны. Почему у Зеленского решили уволить Резникова и сразу передумали".
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