Сотни чиновников были привлечены к ответственности. Резников рассказал об аудите в Минобороны

По результатам аудита, прошедшего в Министерстве обороны Украины, сотни должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны были привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"621 должностное лицо Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников", - заявил Резников.

Он пояснил, что 497 человек были привлечены к материальной ответственности, еще 124 к дисциплинарной.

Резников подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - отметил министр.