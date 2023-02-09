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Сотни чиновников были привлечены к ответственности. Резников рассказал об аудите в Минобороны

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 17:17
Сотни чиновников были привлечены к ответственности. Резников рассказал об аудите в Минобороны Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По результатам аудита, прошедшего в Министерстве обороны Украины, сотни должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны были привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"621 должностное лицо Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников", - заявил Резников.

Он пояснил, что 497 человек были привлечены к материальной ответственности, еще 124 к дисциплинарной.

Резников подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - отметил министр.

Напомним, ранее Резников анонсировал, что Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и внедрит механизм общественного контроля.

Все подробности конфликта читайте в материале РБК-Украина "Переполох у Минобороны. Почему у Зеленского решили уволить Резникова и сразу передумали".

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Министерство обороны Украины Алексей Резников
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