Сотні будинків у Києві без опалення при -20: в яких районах найбільше

Понеділок 02 лютого 2026 10:25
Фото: сотні будинків у Києві досі без опалення (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

Станом на сьогоднішній ранок, 2 лютого, у Києві без теплопостачання залишаються близько 200 будинків, більшість з них - на правому березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Київської міської військової адміністрації Катерини Поп в ефірі національного телемарафону.

За її словами, більшість будинків без теплопостачання розташовані на правому березі столиці. Зокрема, йдеться про Солом'янський та Печерський райони.

У КМВА зазначають, що відповідні служби працюють над відновленням теплопостачання.

Варто додати, що за даними синоптиків, сьогодні вранці стовпчики термометрів у столиці показували -20 градусів, а вдень температура максимально підніметься лише до -14 градусів.

Ситуація з опаленням у Києві

Нагадаємо, 31 січня по всій Україні раптово зникло світло. Через знеструмлення в низці регіонів виникли перебої з опаленням та водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення в енергосистемі.

За даними місцевої влади, у Києві комунальні служби одразу розпочали роботи з відновлення подачі електроенергії, води та тепла. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що водопостачання в місті вже повністю відновили.

Водночас станом на ранок 1 лютого без теплопостачання у Києві залишалася близько тисячі житлових будинків.

За словами Кличка, протягом минулої ночі до тепломереж підключили ще понад 1500 багатоповерхівок, які постраждали внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

Тим часом метеорологи оприлюднили прогноз погоди на 3 лютого. За їхніми даними, у низці регіонів України знову очікуються сильні морози. Вночі температура повітря у столиці може знизитися до мінус 19 градусів.

Детальніше про те, в яких умовах виживає Київ, читайте в матеріалі РБК-Україна.

