Сотні будинків у Києві без опалення при -20: в яких районах найбільше

Фото: сотні будинків у Києві досі без опалення (facebook.com DSNSKyiv)

Станом на сьогоднішній ранок, 2 лютого, у Києві без теплопостачання залишаються близько 200 будинків, більшість з них - на правому березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Київської міської військової адміністрації Катерини Поп в ефірі національного телемарафону.