Сотни домов в Киеве без отопления при -20: в каких районах больше всего

Фото: сотни домов в Киеве до сих пор без отопления (facebook.com DSNSKyiv)

По состоянию на сегодняшнее утро, 2 февраля, в Киеве без теплоснабжения остаются около 200 домов, большинство из них - на правом берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп в эфире национального телемарафона.