Сотни домов в Киеве без отопления при -20: в каких районах больше всего
По состоянию на сегодняшнее утро, 2 февраля, в Киеве без теплоснабжения остаются около 200 домов, большинство из них - на правом берегу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп в эфире национального телемарафона.
По ее словам, большинство домов без теплоснабжения расположены на правом берегу столицы. В частности, речь идет о Соломенском и Печерском районах.
В КГГА отмечают, что соответствующие службы работают над восстановлением теплоснабжения.
Стоит добавить, что по данным синоптиков, сегодня утром столбики термометров в столице показывали -20 градусов, а днем температура максимально поднимется лишь до -14 градусов.
Ситуация с отоплением в Киеве
Напомним, 31 января по всей Украине внезапно исчез свет. Из-за обесточивания в ряде регионов возникли перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение в энергосистеме.
По данным местных властей, в Киеве коммунальные службы сразу начали работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и тепла. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что водоснабжение в городе уже полностью восстановлено.
В то же время по состоянию на утро 1 февраля без теплоснабжения в Киеве оставалось около тысячи жилых домов.
По словам Кличко, за прошедшую ночь к теплосетям подключили еще более 1500 многоэтажек, пострадавших в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.
Тем временем метеорологи обнародовали прогноз погоды на 3 февраля. По их данным, в ряде регионов Украины снова ожидаются сильные морозы. Ночью температура воздуха в столице может снизиться до минус 19 градусов.
Подробнее о том, в каких условиях выживает Киев, читайте в материале РБК-Украина.