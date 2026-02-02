ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Сотни домов в Киеве без отопления при -20: в каких районах больше всего

Понедельник 02 февраля 2026 10:25
UA EN RU
Сотни домов в Киеве без отопления при -20: в каких районах больше всего Фото: сотни домов в Киеве до сих пор без отопления (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

По состоянию на сегодняшнее утро, 2 февраля, в Киеве без теплоснабжения остаются около 200 домов, большинство из них - на правом берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп в эфире национального телемарафона.

По ее словам, большинство домов без теплоснабжения расположены на правом берегу столицы. В частности, речь идет о Соломенском и Печерском районах.

В КГГА отмечают, что соответствующие службы работают над восстановлением теплоснабжения.

Стоит добавить, что по данным синоптиков, сегодня утром столбики термометров в столице показывали -20 градусов, а днем температура максимально поднимется лишь до -14 градусов.

Ситуация с отоплением в Киеве

Напомним, 31 января по всей Украине внезапно исчез свет. Из-за обесточивания в ряде регионов возникли перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение в энергосистеме.

По данным местных властей, в Киеве коммунальные службы сразу начали работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и тепла. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что водоснабжение в городе уже полностью восстановлено.

В то же время по состоянию на утро 1 февраля без теплоснабжения в Киеве оставалось около тысячи жилых домов.

По словам Кличко, за прошедшую ночь к теплосетям подключили еще более 1500 многоэтажек, пострадавших в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Тем временем метеорологи обнародовали прогноз погоды на 3 февраля. По их данным, в ряде регионов Украины снова ожидаются сильные морозы. Ночью температура воздуха в столице может снизиться до минус 19 градусов.

Подробнее о том, в каких условиях выживает Киев, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом