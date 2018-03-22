Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сотни боевиков выходят из города Хараста в Восточной Гуте

НовостиПолитика    22.03.2018 - 16:28
Фото: группировка "Ахрар аш-Шам" (twitter.com-AhrarAl_Sham)
Фото: группировка "Ахрар аш-Шам" (twitter.com-AhrarAl_Sham)

Боевикам из Восточной Гуты открыли для выхода гуманитарный коридор

Сирийские повстанцы из группировки "Ахрар аш-Шам" выходят из города Хараста в Восточной Гуте. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

В частности, сообщается, что боевики согласилась капитулировать в обмен на предоставление отрядам безопасного прохода с оружием в провинцию Идлиб на севере Сирии, которая находится под контролем этой группировки.

Также уточняется, что по условиям соглашения, вместе с боевиками в Идлиб проедут их родственники. А те, кто останется в Харасте, смогут воспользоваться амнистией и сдадутся властям для прохождения проверки в правоохранительных органах.

Как сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон при Минобороны РФ генерал-майор Владимир Золотухин, для организации безопасного выхода мирных жителей из города Хараста в Восточной Гуте открыт третий гуманитарный коридор. По его информации, им уже воспользовались 315 человек, в том числе 15 боевиков, которые изъявили желание прекратить сопротивление.

На данный момент правительственные войска контролируют более 70% территории Восточной Гуты.

Напомним, как сообщалось ранее, 10 марта армия Башара Асада разделила силы оппозиции на три части — город Дума, который окружили сирийские войска, город Хараста, дорогу к которому контролируют правительственные войска и несколько городов на юге региона.

Также в середине февраля войска Башара Асада при поддержке российской авиации начали наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте.

В Восточной Гуте в результате авиаудара погибли не менее 19 мирных жителей В Сирии в результате атаки смертника погибли 38 человек
Теги: Сирия, боевики
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top