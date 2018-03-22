Сотни боевиков выходят из города Хараста в Восточной Гуте

Боевикам из Восточной Гуты открыли для выхода гуманитарный коридор

Сирийские повстанцы из группировки "Ахрар аш-Шам" выходят из города Хараста в Восточной Гуте. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

В частности, сообщается, что боевики согласилась капитулировать в обмен на предоставление отрядам безопасного прохода с оружием в провинцию Идлиб на севере Сирии, которая находится под контролем этой группировки.

Также уточняется, что по условиям соглашения, вместе с боевиками в Идлиб проедут их родственники. А те, кто останется в Харасте, смогут воспользоваться амнистией и сдадутся властям для прохождения проверки в правоохранительных органах.

Как сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон при Минобороны РФ генерал-майор Владимир Золотухин, для организации безопасного выхода мирных жителей из города Хараста в Восточной Гуте открыт третий гуманитарный коридор. По его информации, им уже воспользовались 315 человек, в том числе 15 боевиков, которые изъявили желание прекратить сопротивление.

На данный момент правительственные войска контролируют более 70% территории Восточной Гуты.

Напомним, как сообщалось ранее, 10 марта армия Башара Асада разделила силы оппозиции на три части — город Дума, который окружили сирийские войска, город Хараста, дорогу к которому контролируют правительственные войска и несколько городов на юге региона.

Также в середине февраля войска Башара Асада при поддержке российской авиации начали наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте.