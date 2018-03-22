Сотні бойовиків виходять з міста Харасті у Східній Гуті

Бойовикам Східної Гути відкрили для виходу гуманітарний коридор

Сирійські повстанці з угрупування "Ахрар аш-Шам" виходять з міста Харасті у Східній Гуті. Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Зокрема, повідомляється, що бойовики погодилась капітулювати в обмін на надання загонам безпечного проходу зі зброєю в провінції Ідліб на півночі Сирії, яка знаходиться під контролем цього угруповання.

Також уточнюється, що за умовами угоди, разом з бойовиками в Ідліб проїдуть їх родичі. А ті, хто залишиться в Харасті, зможуть скористатися амністією і здадуться владі для проходження перевірки в правоохоронних органах.

Як повідомив представник Центру по примиренню ворогуючих сторін при Міноборони РФ генерал-майор Володимир Золотухін, для організації безпечного виходу мирних жителів з міста Харасті у Східній Гуті відкрито третій гуманітарний коридор. За його інформацією, їм вже скористалися 315 осіб, у тому числі 15 бойовиків, які виявили бажання припинити опір.

На даний момент урядові війська контролюють більше 70% території Східної Гути.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 10 березня армія Башара Асада розділила сили опозиції на три частини — місто Дума, яке оточили сирійські війська, місто Харасті, дорогу до якого контролюють урядові війська і кілька міст на півдні регіону.

Також в середині лютого війська Башара Асада при підтримці російської авіації почали наступ на позиції повстанців у Східній Гуті.