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Сотні бойовиків виходять з міста Харасті у Східній Гуті

НовиниПолітика    22.03.2018 - 16:28
Фото: угруповання "Ахрар аш-Шам" (twitter.com-AhrarAl_Sham)
Фото: угруповання "Ахрар аш-Шам" (twitter.com-AhrarAl_Sham)

Бойовикам Східної Гути відкрили для виходу гуманітарний коридор

Сирійські повстанці з угрупування "Ахрар аш-Шам" виходять з міста Харасті у Східній Гуті. Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Зокрема, повідомляється, що бойовики погодилась капітулювати в обмін на надання загонам безпечного проходу зі зброєю в провінції Ідліб на півночі Сирії, яка знаходиться під контролем цього угруповання.

Також уточнюється, що за умовами угоди, разом з бойовиками в Ідліб проїдуть їх родичі. А ті, хто залишиться в Харасті, зможуть скористатися амністією і здадуться владі для проходження перевірки в правоохоронних органах.

Як повідомив представник Центру по примиренню ворогуючих сторін при Міноборони РФ генерал-майор Володимир Золотухін, для організації безпечного виходу мирних жителів з міста Харасті у Східній Гуті відкрито третій гуманітарний коридор. За його інформацією, їм вже скористалися 315 осіб, у тому числі 15 бойовиків, які виявили бажання припинити опір.

На даний момент урядові війська контролюють більше 70% території Східної Гути.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 10 березня армія Башара Асада розділила сили опозиції на три частини — місто Дума, яке оточили сирійські війська, місто Харасті, дорогу до якого контролюють урядові війська і кілька міст на півдні регіону.

Також в середині лютого війська Башара Асада при підтримці російської авіації почали наступ на позиції повстанців у Східній Гуті.

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Теги: Сирія, бойовики
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