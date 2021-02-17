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Где и когда состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание и первые результаты

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 16 февраля, состоялись первые матчи Лиги чемпионов в 2021 году. Некоторые игры1/8 ЛЧ были перенесены на нейтральные стадионы, что связано с карантинными ограничениями.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Накануне, 16 февраля, ПСЖ разгромил на выезде Барселону со счетом 4:1. А Ливерпуль одолел РБ Лейпциг со счетом 2:0.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала ЛЧ состоится 19 марта.

Финал Лиги чемпионов 2020/2021 должен состояться 29 мая в Стамбуле.

Календарь игр 1/8 финала Лиги чемпионов (сезон 2020/2021)

16 февраля

22:00. Барселона. "Камп Ноу". Барселона - ПСЖ 1:4

22:00. Будапешт. "Пушкаш Арена". РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2

17 февраля

22:00. Порту. "Драгау". Порту - Ювентус

22:00. Севилья. "Рамон Санчес-Писхуан". Севилья - Боруссия (Дортмунд)

23 февраля

22:00. Бухарест. "Национальная Арена Бухарест". Атлетико - Челси

22:00. Рим. "Олимпико". Лацио - Бавария

24 февраля

22:00. Бергамо. "Аталанта Стэдиум". Аталанта - Реал

22:00. Будапешт. "Пушкаш Арена". Боруссия (Менхенгледбах) - Манчестер Сити

Ответные матчи

9 марта

22:00. Дортмунд. BVB-Штадиум. Боруссия (Дортмунд) - Севилья

22:00. Турин. "Ювентус Стэдиум". Ювентус - Порту

10 марта

22:00. Ливерпуль. "Энфилд Роуд". Ливерпуль - РБ Лейпциг

22:00. Париж. "Парк-де-Пренс". ПСЖ - Барселона

16 марта

22:00. Манчестер. "Етіхад - Сити оф Манчестер". Манчестер Сити - Боруссия (Менхенгледбах)

22:00. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". Реал - Аталанта

17 марта

22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж". Челси - Атлетико

22:00. Мюнхен. "Альянц-Арена". Бавария - Лацио

Подробнее о всех парах 1/8 финала ЛЧ, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обновили свои заявки для участия в матчах плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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