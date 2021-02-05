"Динамо" и "Шахтер" обновили заявки на плей-офф Лиги Европы

Фото: первые поединки ЛЕ состоятся 18 февраля (uefa.com)

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обновили свои заявки для участия в матчах плей-офф Лиги Европы УЕФА. Украинские команды, как и другие участники турнира, имели право при необходимости дозаявить максимум трех исполнителей.

Об этом информирует Украинская ассоциация футбола.

Киевляне добавили двух футболистов - Артема Беседина и Сидклея, а отозвали из состава, который выступал в групповом раунде Лиги чемпионов, Георгия Цитаишвили и Клейтона. Подопечные Мирчи Луческу в 1/16 финала померятся силами с бельгийским "Брюгге".

"Горняки" никого не дозаявили, вычеркнув из состава, который боролся в группе ЛЧ, Александра Драмбаева, Виктора Коваленко и Владислава Вакулу. Команда Луиша Каштру в 1/16 финала встретится с "Маккаби" Тель-Авив.

Добавим, что единственный легионер сборной Украины, оставшийся в турнире, - защитник Эдуард Соболь, попал в заявку "Брюгге".

Первые поединки состоятся 18 февраля, а ответные - 25 февраля. И только одна встреча "Тоттенхэм" - "Вольфсберг" пройдет 24 февраля.

Напомним, амстердамский "Аякс" по ошибке не внес своего самого дорогого новичка в заявку на Лигу Европы.