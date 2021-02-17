Де і коли відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: розклад і перші результати

У вівторок, 16 лютого, відбулися перші матчі Ліги чемпіонів у 2021 році. Деякі ігри 1/8 ЛЧ були перенесені на нейтральні стадіони, що пов'язано з карантинними обмеженнями.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Напередодні, 16 лютого, ПСЖ розгромив на виїзді Барселону із рахунком 4:1. А Ліверпуль здолав РБ Лейпциг із рахунком 2:0.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ відбудеться 19 березня.
Фінал Ліги чемпіонів 2020/2021 має відбутися 29 травня у Стамбулі.
16 лютого
22:00. Барселона. "Камп Ноу. Барселона - ПСЖ 1:4
22:00. Будапешт. "Пушкаш Арена". РБ Лейпциг – Ліверпуль 0:2
17 лютого
22:00. Порту. "Драгау". Порту - Ювентус
22:00. Севілья. "Рамон Санчес-Пісхуан". Севілья - Боруссія (Дортмунд)
23 лютого
22:00. Бухарест. "Національна Арена Бухарест". Атлетіко - Челсі
22:00. Рим. "Олімпіко". Лаціо - Баварія
24 лютого
22:00. Бергамо. "Аталанта Стедіум. Аталанта - Реал
22:00. Будапешт. "Пушкаш Арена". Боруссія (Менхенгледбах) - Манчестер Сіті
9 березня
22:00. Дортмунд. BVB-Штадіум. Боруссія (Дортмунд) - Севілья
22:00. Турин. "Ювентус Стедіум". Ювентус - Порту
10 березня
22:00. Ліверпуль. "Енфілд Роуд". Ліверпуль - РБ Лейпциг
22:00. Париж. "Парк-де-Пренс". ПСЖ - Барселона
16 березня
22:00. Манчестер. "Етіхад - Сіті оф Манчестер". Манчестер Сіті - Боруссія (Менхенгледбах)
22:00. Мадрид. "Альфредо Ді Стефано". Реал - Аталанта
17 березня
22:00. Лондон. "Стемфорд Брідж". Челсі - Атлетіко
22:00. Мюнхен. "Альянц-Арена". Баварія - Лаціо
Докладніше про всі пари 1/8 фіналу ЛЧ, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оновили свої заявки для участі у матчах плей-офф Ліги Європи УЄФА.