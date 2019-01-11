Состояние здоровья Клыха ухудшается, - мать политзаключенного

Фото: Станислав Клых (youtube.com Радио Свобода)

По словам Тамары Клых, никакой необходимой медицинской помощи он не получает

Мать удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клыха сообщила, что состояние здоровья ее сына ухудшается, при этом никакой необходимой медицинской помощи он не получает. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

По словам Тамары Клых, состояние здоровья ее сына ухудшается, а никакой необходимой медицинской помощи он не получает. Недавно его поместили в больницу, однако сразу вернули в тюрьму.

"Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание на рак кожи. Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ только кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены", - говорится в сообщении.

Тамара Клых сообщила о том, что Станислав не получает письма от родных, хотя ему пишут дважды в месяц.

Денисова отметила, что обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для обеспечения Станислава Клыха надлежащей медицинской помощью и соответствующим лечением, а также соблюдения права на общение.

18 декабря украинский омбудсмен направила в РФ запрос из требованием предоставить Клыху медицинскую помощь. Денисова отметила, что обеспокоена неутешительными новостями, что состояние его здоровья критическое.

После этого советник президента РФ Михаил Федотов обратился к компетентным органам с просьбой проверить информацию об ухудшении состояния здоровья Клыха.

28 декабря сообщалось, что Станислава Клыха обследовали в больнице в Челябинске в течение 5-6 дней, результаты его обследования не известны.

2 января Людмила Денисова получила ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой относительно состояния Станислава Клиха.

Так, Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщила, что Клых в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале "Психиатрической больнице".