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У політв'язня Клиха погіршився стан здоров'я

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 21:37
У політв'язня Клиха погіршився стан здоров'я
Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

Супрун заявляє, що є підозра на рак

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився стан здоров'я і є підозра на рак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Супрун. 

Вона повідомила, що політв’язень написав листа із російської в’язниці.

"Відчуває себе погано. Є підозри на рак. Сподівається на обмін перед Новим роком та планує знову розпочати голодування. Українець дякує за листи та просить писати йому ще", - написала Супрун. 

У політв'язня Клиха погіршився стан здоров'яЗазначимо, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Водночас Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.

Раніше Клих повідомляв, що у психлікарні РФ його "накачали" психотропними препаратами. Його мама заявляла, що у Клиха дуже болять нирки, що може бути наслідком травми. 

РБК-Україна повідомляло, що українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 19 грудня в черговий раз ініціюватиме обмін заручниками. Україна готова негайно передати 23 росіян, засуджених за тероризм, участь в війні проти України, і забрати політв'язнів Кремля, зокрема, Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха.

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