Політв'язня Клиха обстежили російські лікарі

Фото: Станіслав Клих (svoboda.org)

Його тримали у лікарні у Челябінську близько 5 днів

Українського політв'язня Станіслава Клиха обстежували у лікарні в Челябінську (Росія) протягом 5-6 днів, результати його обстеження наразі не відомі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначається, інформацію щодо політв'язня агентству розповіла правозахисниця Тетяна Щур. Вона зазначила, що наразі стан здоров'я Клиха невідомий.

"Його було направлено до лікарні в Челябінську 6 грудня. А вже 11 грудня - етапували назад до в'язниці. Тож наш адвокат у ЛПЗ (лікувально-профілактичному закладі, - ред.) його вже не застав. Що стало причиною відправлення і який його стан на сьогодні, наскільки обгрунтовані його скарги, що стали відомі з листа московській учасниці пікету Марії Рябіковій, поки що сказати не можу. Намагаємося щось прояснити, можливо, днями вдасться", - сказала Щур.

Раніше стало відомо, що в українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився стан здоров'я і є підозра на рак. Крім того, українець заявив, що сподівається на обмін перед Новим роком та планує знову розпочати голодування.

18 грудня український омбудсмен направила до РФ запит з вимогою надати Клиху медичну допомогу. Денісова зазначила, що стурбована невтішними новинами, що стан його здоров’я критичний.

Після цього радник президента РФ Михайло Федотов звернувся до компетентних органів з проханням перевірити інформацію про погіршення стану здоров'я Клиха.