У Росії розказали про стан здоров'я політв'язня Клиха

Фото: Станіслав Клих (facebook.com/Tatiana Shchur)

Клих у задовільному стані перебуває під наглядом лікаря-психіатра

Український омбудсмен Людмила Денісова отримала відповідь від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я українського політв’язня Станіслава Клиха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Денісової на сторінці у Facebook.

Тетяна Москалькова з посиланням на російських тюремників повідомляє, що Клих у задовільному стані перебуває під наглядом лікаря-психіатра та отримує лікування у філіалі "Психіатричної лікарні".

"При цьому, за інформацією Москалькової, ніяких інших додаткових обстежень йому не будуть проводити, бо він не потребує їх", - написала Денісова.

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що Станіслава Клиха обстежували у лікарні в Челябінську протягом 5-6 днів, результати його обстеження не відомі.

Раніше стало відомо, що в українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився стан здоров'я і є підозра на рак.

18 грудня український омбудсмен направила до РФ запит з вимогою надати Клиху медичну допомогу. Денісова зазначила, що стурбована невтішними новинами, що стан його здоров’я критичний.

Після цього радник президента РФ Михайло Федотов звернувся до компетентних органів з проханням перевірити інформацію про погіршення стану здоров'я Клиха.