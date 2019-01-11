Стан здоров’я Клиха погіршується, - мати політв’язня

Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

За словами Тамари Клих, ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує

Мати утримуваного в Російській Федерації політв’язня Станіслава Клиха повідомила, що стан здоров’я її сина погіршується, а ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

За словами Тамари Клих, стан здоров’я її сина погіршується, а ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує. Нещодавно його помістили до лікарні, проте відразу повернули до в’язниці.

"Станіслав скаржиться на сильний біль у серці, нирках, печінці, має проблеми з ногами та підозрює ймовірне захворювання на рак шкіри. Він хотів, щоб його обстежили, але, як повідомила його мама, лікарі взяли у нього на аналіз лише кров та сечу. Ніякого діагнозу так і не поставили та повернули в тюремні стіни", - йдеться у повідомленні.

Також Тамара Клих повідомила про те, що Станіслав не отримує листи від рідних, хоча йому пишуть двічі на місяць.

Денісова зазначила, що звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для забезпечення Станіслава Клиха належною медичною допомогою та відповідним лікуванням, а також щодо дотримання права на спілкування.

18 грудня український омбудсмен направила до РФ запит з вимогою надати Клиху медичну допомогу. Денісова зазначила, що стурбована невтішними новинами, що стан його здоров’я критичний.

Після цього радник президента РФ Михайло Федотов звернувся до компетентних органів з проханням перевірити інформацію про погіршення стану здоров'я Клиха.

28 грудня повідомлялося, що Станіслава Клиха обстежували у лікарні в Челябінську протягом 5-6 днів, результати його обстеження не відомі.

2 січня Людмила Денісова отримала відповідь від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану Станіслава Клиха.

Так, Москалькова з посиланням на російських тюремників повідомила, що Клих у задовільному стані перебуває під наглядом лікаря-психіатра та отримує лікування у філіалі "Психіатричної лікарні".