Денісова вимагає надати Клиху медичну допомогу

Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

Омбудсмен написала листа Москальковій

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою надати українському політв'язню Станіславу Клиху медичну допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Аналогічного листа вона направила до радника президента РФ, голови Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова.

Омбудсмен зазначила, що стурбована невтішними новинами про стан здоров’я політв’язня. Зокрема, повідомленням про те, що стан його здоров’я критичний та є підозра на рак.

Також Денісова занепокоєна тим, що Клих заявив про намір знову розпочати голодування.

"Я терміново звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та Радника Президента РФ, Голови Ради при Президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з вимогою негайно вжити заходів щодо забезпечення медичного догляду, а також діагностики та лікування хвороб, про які вказав Станіслав у своєму листі", - написала омбудсмен.

Фото: листи, направлені до РФ (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, стало відомо, що в українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився стан здоров'я і є підозра на рак.

Зазначимо, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Водночас Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.