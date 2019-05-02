Состояние здоровья Ассанжа ухудшилось перед арестом

По словам друга основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Лаури Лава, здоровье Ассанжа "быстро ухудшалось" до ареста. Об этом Лав рассказал CNN.

Друг Ассанжа рассказал, что навестил его в посольстве Эквадора за несколько недель до ареста. Уже тогда Ассанж знал, что будет быстро арестован.

"У него очень смелое лицо, но было ясно, что он очень волновался. Это давило на его разум и душу", - сказал Лав.

Напомним, 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

РБК-Украина писало, что организация WikiLeaks заявила, что у них есть сомнения в объективности предстоящего суда по экстрадиции в США ее основателя Джулиана Ассанжа.

Напомним, 11 апреля в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.