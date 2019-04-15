Президент Эквадора обвинил Ассанжа в попытке сделать из посольства "центр шпионажа"

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Великобритания обязалась соблюсти основные права Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего убежища и пытался использовать эквадорское посольство в Лондоне в качестве "центра шпионажа". Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, передает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Морено также сообщил, что получил от Великобритании письменные обязательства, что основные права Ассанжа будут соблюдены и его не отправят в место, где ему может угрожать смертная казнь.

"Мы не можем позволить нашему дому, открывшему свои двери, стать центром шпионажа", - подчеркнул президент Эквадора.

Он добавил, что любая попытка дестабилизировать ситуацию неприемлема для Эквадора, потому что "мы является суверенным государством и уважаем политику каждой из стран".

Напомним, 11 апреля в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.