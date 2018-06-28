Состояние Сенцова удовлетворительное, но есть опасения, - Москалькова

Обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что украинский режиссер Олег Сенцов, который 46 дней голодает в российской колонии, находится в "удовлетворительном" состоянии. Она сказала об этом после того, как 28 июня ездила к Сенцову в колонию в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России, сообщает Крым.Реалии.

В то же время, как сообщила Москалькова российскому государственному агентству ТАСС, в связи с голодовкой Сенцова "остаются опасения".

По словам российского омбудсмена, Сенцов "ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма". Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Как известно, ранее российский омбудсмен сравнивала голодовку Сенцова с "лечебным голоданием", а позже заявила, что не видит в этом "смертельной опасности".

Напомним, ранее сообщалось, что Посольство Украины в РФ направило ноту МИД России относительно допуска Денисовой к Сенцову.

Также добавим, что сегодня Денисову не пустили к Сенцову.