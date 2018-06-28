Стан Сенцова задовільний, але є побоювання, - Москалькова

Обговорювати питання припинення голодування Сенцов відмовився

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявляє, що український режисер Олег Сенцов, який 46 днів голодує в російській колонії, перебуває у "задовільному" стані. Вона сказала про це після того, як 28 червня їздила до Сенцова в колонію у Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії, повідомляє Крим.Реалії.

Водночас як повідомила Москалькова російській державній агенції ТАСС, у зв’язку з голодуванням Сенцова "залишаються побоювання".

За словами російського омбудсмена, Сенцов "ходить, цікавиться тим, що відбувається в світі, дивиться телевізор, новини і футбол, пише сценарій для фільму". Вона також зазначила, що обговорювати питання припинення голодування Сенцов відмовився.

Як відомо, раніше російський омбудсмен порівнювала голодування Сенцова з "лікувальним голодуванням", а пізніше заявила, що не бачить у цьому "смертельної небезпеки".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Посольство України у РФ направило ноту МЗС Росії щодо допуску Денісової до Сенцова.

Також додамо, що сьогодні Денісову не пустили до Сенцова.