Посольство України у РФ направило ноту МЗС Росії щодо допуску Денісової до Сенцова

МЗС України також вимагає безперешкодного доступу Денісової до Сенцова

Посольство України у РФ направило чергову ноту Міністерству закордонних справ (МЗС) РФ з рішучим протестом щодо недопуску українського омбудсмена Людмили Денісової до українського політв’язня Олега Сенцова. Про це повідомляє сайт українського омбудсмена.

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в рамках моніторингових візитів 28 червня здійснила чергову спробу відвідати громадянина України Олега Сенцова. За незрозумілими для України причинами, на зважаючи на виконання Посольством передбачених формальностей, адміністрація пенітенціарного закладу відмовила у відвіданні Людмилі Денісовій Олега Сенцова", - йдеться у звернені.

Також речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у своєму Twitter написала, що МЗС вимагає безперешкодний допуск Денісової до Сенцова.

"РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна - людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Денісової до українських політв'язнів", - йдеться у повідомленні.

РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна - людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Л.Денісової до українських політв'язнів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 28, 2018

Посольство України у РФ також зазначає, що дана ситуація засвідчує про небажання російської сторони сприяти українському омбудсмену в реалізації досягнутих домовленостей між президентом України Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним, що веде до їх зриву.

"Враховуючи зазначене, українська сторона виразила рішучий протест і закликала РФ до негайного прийняття рішення по допуску Людмили Денісової до громадянина України Олега Сенцова. А також до нормалізації ситуації зі здійсненням інших моніторингових візитів омбудсменів двох країн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Денісову не пустили до Сенцова.