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Денісову не пускають до Сенцова

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 12:15
Фото: Людмила Денісова (ombudsman.gov.ua)
Фото: Людмила Денісова (ombudsman.gov.ua)

Письмові заяви від Уповноваженого також відмовляються прийняти

Уповноваженого Верховної Ради (ВР) України з прав людини Людмилу Денісову не пускають до українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє сайт омбудсмена.

Людмила Денісова зазначає, що співробітники колонії не допускають її на територію в’язниці та повідомляють, щоб український омбудсмен чекала відповіді керівництва. Письмові заяви від Уповноваженого вони також відмовляються прийняти.

"З-за воріт я бачу, що люди які приїхали кортежем, ходять по території, Тетяна Москалькова робить селфі... А нам всім болить Олег Сенцов, який голодує вже 46-й день. І ми не маємо точної інформації, що з ним і як він почувається... А російський омбудсмен вийде звідти і знову щось говоритиме на кшталт "лікувального голодування"", - розповідає Людмила Денісова.

Також про те, що Денісову не пускають до Сенцова заявила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як зазначається, це вже вдруге за останні два тижні Денісова прибула до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ РФ), де відбуває покарання український політв’язень Олег Сенцов.

"З 9-ї  ранку я під виправною колонією номер 8, намагаюся зустрітися з Олегом Сенцовим. Уповноважений РФ Тетяна Москалькова з'явилася тут півгодини тому. Кортеж проїхав повз мене, хоча вона прекрасно мене бачила. Така демонстративна поведінка викликає одне питання - як вона збирається виконувати домовленості президентів, не кажучи вже про реалізацію гарантій на моє безумовне безперешкодне відвідування українських політв'язнів, надане мені президентом РФ?", - коментує омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Денісова і Москалькова прибули в Лабитнангі, проте РФ спільне відвідування Сенцова не планує.

 

Компроміси з Росією можуть повернути її до G7, - держсекретар США Денісова і Москалькова прибули в Лабитнангі, проте РФ спільне відвідування Сенцова не планує
Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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