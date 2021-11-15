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Стан Саакашвілі продовжує погіршуватися. Денісова розповіла про нову проблему

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Понеділок 15 листопада 2021 22:26
Стан Саакашвілі продовжує погіршуватися. Денісова розповіла про нову проблему Фото: колишній президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе заявила про погіршення стану здоров’я Михайла Саакашвілі. У колишнього президента Грузії, внаслідок, тривалого голодування, почалося криваве блювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової у Telegram.

Денісова зауважила, що попри погіршення стану Саакашвілі, консиліум лікарів вже другий день не має доступу до нього для проведення необхідних процедур.

"Сподіваюся завтра особисто перевірити стан додержання прав громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі під час відвідування його у медичному закладі пенітенціарної установи № 18", - додала Денісова.

Також уповноважена Верховної ради з прав людини зауважила, що поки дозволу або ж відмови від Мін’юсту Грузії вона не отримала.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Саакашвілі назвав умову за якої він припинить голодування.

Також РБК-Україна писало про те, що на 44-й день голодування колишній президент Грузії не зміг встати з ліжка.

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