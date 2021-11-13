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Самочувствие Саакашвили ухудшилось, он впервые не смог подняться с постели, - врач

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Грузия, Суббота 13 ноября 2021 23:56
Самочувствие Саакашвили ухудшилось, он впервые не смог подняться с постели, - врач Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Михаил Саакашвили ослаб и впервые не смог подняться с постели на 44-й день голодовки. Об этос сообщил его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Грузия.

По словам Кипшидзе, Саакашвили впервые не смог подняться с постели, чтоб встретиться с ним. Поэтому последний визит врач вынужден был провести в камере политика.

"Я посетил камеру, потому что спуститься вниз он не мог. Я взял анализы, получил ответы, однако сегодня впервые был случай, когда президент не смог встать с постели", - сказал Кипшидзе.

Отмечается, что врач находился в тюрьме более пяти часов. Сейчас Саакашвили остается под наблюдением главврача тюремного госпиталя. Вопрос перевода пациента в реанимационное отделение не рассматривается.

Кипшидзе уточнил, что Саакашвили продолжает голодовку, но возобновил прием медикаментов, которые необходимы для поддержания жизненных параметров.

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявляет, что состояние Саакашвили стабильное. Там заверяют, что в случае необходимости в тюремной больнице Саакашвили будет оказана неотложная помощь.

"Несмотря на то, что Саакашвили не нуждается в реанимации, для превенции он находится в палате, находящейся рядом с реанимацией. Реанимационная палата оснащена всей современной, необходимой техникой и медикаментами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее врач Саакашвили предупреждал, что состояние политика может резко ухудшится. Он просил немедленно собраться консилиум докторов.

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