Состояние политзаключенного Дудки ухудшается, - Денисова

Состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки, который удерживается в России, ухудшается. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, она отметила, что вчерашнее решение Верховного суда России подтвердило приговор Дудке и Алексею Бессарабову к 14 годам колонии.

"По информации адвоката Владимира Дудки, у его подзащитного ухудшается состояние здоровья. Речь идет, в частности, о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат. Наш гражданин остается под стражей без соответствующей медицинской помощи", - отметила Денисова.

Она также обратилась к российским омбудсменам Татьяне Москальковой и Михаилу Федотову с просьбой принять меры, а также к мировому сообществу с призывом продолжить давление на Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что российский суд оставил в силе приговор крымчанам Дудке и Бессарабову. Их задержали в октябре 2016 года якобы за диверсионную деятельность вместе с Дмитрием Штыбликовым.

Штыбликов и Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки. В мае 2017 года Штыбликов заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.