Стан політв'язня Дудки погіршується, - Денісова

Стан здоров'я українського політв'язня Володимира Дудки, який утримується в Росії, погіршується. Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Зокрема, вона зазначила, що вчорашнє рішення Верховного суду Росії підтвердило вирок Дудці та Олексію Бессарабову до 14 років колонії.

"За інформацією адвоката Володимира Дудки, у його підзахисного погіршується стан здоров'я. Мова йде, зокрема, про виразку, яку в умовах пенітенціарної установи не лікують. Наш громадянин залишається під вартою без відповідної медичної допомоги", - зазначила Денисова.

Вона також звернулася до російських омбудсменів Тетяни Москалькової та Михайла Федотова з проханням вжити заходів, а також до світової спільноти із закликом продовжити тиск на Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський суд залишив у силі вирок кримчанам Дудці і Бессарабову. Їх затримали в жовтні 2016 року нібито за диверсійну діяльність разом з Дмитром Штибліковим.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Дудка - капітан 2-го рангу запасу, у минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки. У травні 2017 року Штибліков уклав угоду зі слідством і визнав свою провину. Його засудили до п'яти років в'язниці.