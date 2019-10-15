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После апелляции политзаключенный Дудка надеется только на обмен

Новости » Общество    15.10.2019 - 23:38
После апелляции политзаключенный Дудка надеется только на обмен
Фото: Владимир Дудка (facebook.com/crimeahrg)

Суд оставил в силе приговор к 14 годам колонии строгого режима

Сын осужденного по делу "украинских диверсантов" Владимира Дудки Илья Каверников заявил, что надеется только на обмен после того, как Верховный суд РФ оставил в силе приговор его отцу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он рассказал, что до последнего надеялся на изменение приговора для своего отца.

"С другой стороны, я был готов к такому результату. Такой суровый приговор, который не смягчили даже на полгода - это цена, которую папа и Алексей (Бессарабов, - ред.) заплатили за нежелание признавать вину и сотрудничать со следствием. Теперь осталось надеяться только на обмен", - сказал сын политзаключенного.

Илья также выразил уверенность, что кассационный суд также не смягчит приговор Дудке и Бессарабову, однако поддержал желание отца обжаловать сегодняшнее решение.

"При встрече с адвокатом я обсужу эти детали. Но, думаю, кассация также ничего не изменит", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России 15 октября утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по "делу украинских диверсантов".

Напомним, Дудку и Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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