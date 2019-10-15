Российский суд оставил в силе приговор крымчанам Дудке и Бессарабову

Фото: Дудка и Бессарабов (yalta-24.ru).jpg)

Они получили по 14 лет колонии строгого режима

Верховный суд России утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по "делу украинских диверсантов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, в апреле подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил местных жителей Дудку и Бессарабова к 14 годам колонии строгого режима и штрафам в размере 350 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

"Суд постановил: приговор Севастопольского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.

Сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме "в связи с наличием в деле секретных материалов", слушателей допустили лишь до оглашения решения.

Напомним, Дудку и Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Также РБК-Украина сообщало, что Дудке не оказывали надлежащую медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. По информации адвоката, 2 сентября во время встречи с Дудкой, его состояние здоровья ухудшалось. У него язва желудка и проблемы в области урологии.