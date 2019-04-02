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В Крыму "украинских диверсантов" просят осудить на 15 лет

Новости » Общество    02.04.2019 - 15:30
В Крыму "украинских диверсантов" просят осудить на 15 лет
Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Российское гособвинение направило соответствующее обращение в суд

Гособвинение в аннексированом Россией Крыму просит у суда арестовать фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова на 15 лет и 14 лет 10 месяцев соответственно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка в Facebook.

Кроме того, суд просят взыскать с каждого подозреваемого по 500 тыс. рублей штрафа.

"Гособвинение попросило для фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудки 15 лет лишения свободы, а для Алексея Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев, а также приговорить каждого к штрафу в 500 тысяч рублей. При этом прокуратура просит суд вынести частное определение в адрес следствия ФСБ из-за фальсификации части материалов дела", - сообщил Наумлюк.

В Крыму &quot;украинских диверсантов&quot; просят осудить на 15 лет

Напомним, 9 ноября 2016 в Севастополе задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, которых подконтрольные РФ крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины".

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки .

18 мая 2017 года Штыбликов заключил досудебную сделку со следствием и признал свою вину. Его осудили на 5 лет. Бессарабов и Дудка свою вину не признают.

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