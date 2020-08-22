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Состояние Навального после перелета остается стабильным, - Reuters

Берлин, Суббота 22 августа 2020 11:01
Состояние Навального после перелета остается стабильным, - Reuters
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Самолет с Алексеем Навальным приземлился в Германии

Российского оппозиционера Алексея Навального отправили в Германию. После перелета его состояние остается стабильным.

Об этом сообщает Reuters.

"Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого политика госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую вероятность.

Ранее жена политика попросила президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.

Кроме того, врачи полагают, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

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