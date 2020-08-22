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Стан Навального після перельоту залишається стабільним, - Reuters

Берлін, Субота 22 серпня 2020 11:01
Стан Навального після перельоту залишається стабільним, - Reuters
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Літак з Олексієм Навальним приземлився в Німеччині

Російського опозиціонера Олексія Навального відправили в Німеччину. Після перельоту його стан залишається стабільним.

Про це повідомляє Reuters.

"Стан Навального було стабільним під час польоту і після приземлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську. Після цього політика госпіталізували вже без свідомості. Він перебував у реанімації з підключеним апаратом ШВЛ. Передбачається, що Навального отруїли, але російські медики спростовують таку ймовірність.

Раніше дружина політика попросила президента Росії Володимира Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування в Німеччину.

Крім того, лікарі вважають, що Навальний впав у кому через порушення обміну речовин.

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