Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Перед жеребьевкой команды были разделены на четыре корзины в зависимости от рейтинга по итогам квалификационных соревнований.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Итоговый состав групп C и F будет определен в марте 2020 года по итогам поединков плей-офф Лиги наций.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.