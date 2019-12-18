Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины

Фото: жеребьевка Кубка Украины (ffu.ua)

Действующий обладатель трофея выбыл в предыдущем этапе

По итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины по футболу сезона 2019/20 определились пары соперников. Трансляция мероприятия состоялась на Youtube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На этой стадии представлены пять команд украинской Премьер-лиги (УПЛ), две команды из Первой лиги, а также одна команда из Второй.

"Динамо" (Киев) - "Александрия" (Александрия)

"Минай" (Ужгород) - "Ингулец" (Петрово)

"Мариуполь" (Мариуполь) - "Альянс" (Липовая Долина)

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)

Матчи 1/4 финала состоятся 4 марта 2020 года (ответных поединков регламентом турнира не предусмотрено). Финал запланирован на 13 мая.

Исполком УАФ в качестве хозяина финала Кубка утвердил Тернополь. Однако для проведения игры на арене должны устранить ряд проблем: недостаточное освещение, несоответствие вип-ложи и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции. Резервным местом проведения утверждена "Арена Львов".

Напомним, действующий обладатель Кубка "Шахтер" выбыл в 1/8 финала. Таким образом, донецкая команда впервые за 10 лет не будет играть в решающем матче турнира.