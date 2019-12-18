ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стали відомі пари 1/4 фіналу Кубка України

Новини » Спорт     18.12.2019 - 13:22
Стали відомі пари 1/4 фіналу Кубка України
Фото: жеребкування Кубка України (ffu.ua)

Чинний володар трофею вибув на попередньому етапі

За підсумками жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону 2019/20 визначилися пари суперників. Трансляція заходу відбулася на Youtube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

На цій стадії представлені п'ять команд української Прем'єр-ліги (УПЛ), дві команди з Першої ліги, а також одна команда з Другої.

"Динамо" (Київ) - "Олександрія" (Олександрія)
"Мінай" (Ужгород) - "Інгулець" (Петрове)
"Маріуполь" (Маріуполь) - "Альянс" (Липова Долина)
"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава)

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 4 березня 2020 року (поєдинків у відповідь регламентом турніру не передбачено). Фінал запланований на 13 травня.

Виконком УАФ у ролі господаря фіналу Кубка затвердив Тернопіль. Однак для проведення гри на арені повинні усунути низку проблем: недостатнє освітлення, невідповідність віп-ложі і медіа-зони стандартам, відсутність умов для телетрансляції. Резервним місцем проведення затверджена "Арена Львів".

Нагадаємо, чинний володар Кубка "Шахтар" вибув в 1/8 фіналу. Таким чином, донецька команда вперше за 10 років не гратиме у вирішальному матчі турніру.

"Олександрія" завершила виступ у Лізі Європи поразкою від "Гента" "Динамо" не змогло обіграти аутсайдера групи і вилетіло з Ліги Європи
Новини України ВорсклаДинамоМаріупольКубок УкраиныАлександрияжеребьевка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся