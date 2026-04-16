Сорок відгуків на одну квартиру: у якому місті рекордно виріс попит на оренду житла

У березні 2026 року попит на оренду квартир зріс у більшості обласних центрів України. Найчастіше шукають житло у прифронтових містах.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Головне:
Найбільший ажіотаж спостерігається у Запоріжжі. Там на одне оголошення про оренду 1-кімнатної квартири припадає майже 40 відгуків - це майже вчетверо більше, ніж рік тому. Подібна ситуація і в Харкові, де показник зріс утричі - до 30 відгуків.
Високий попит також зафіксували у Сумах та Житомирі - по 25 відгуків на оголошення. Проте якщо в Житомирі інтерес зріс майже наполовину, то в Сумах він, навпаки, знизився порівняно з минулим роком.
У містах середнього розміру, таких як Кропивницький, Чернівці, Ужгород та Черкаси, попит також залишається високим - у межах 20-24 відгуків на одну пропозицію.
На відміну від прифронтових і центральних регіонів, у великих містах ситуація менш однозначна. У Києві та Одесі попит на оренду навіть знизився - до близько 10-15 відгуків на оголошення.
Водночас у Львові та Дніпрі інтерес до оренди, навпаки, зріс. Це свідчить про те, що західні та частина центральних регіонів продовжують залишатися привабливими для орендарів.
Найбільша конкуренція традиційно спостерігається за 1- та 2-кімнатні квартири. Саме в цих сегментах фіксують найвищу кількість відгуків.
Наприклад, у сегменті 2-кімнатного житла знову лідирують Запоріжжя та Харків - 38 і 37 відгуків відповідно. У той же час у великих містах цей показник значно нижчий.
Попит на 3-кімнатні квартири загалом скромніший, але й тут у деяких містах він зріс у кілька разів. Зокрема, у Запоріжжі - майже до 30 відгуків на оголошення.
Експерти пояснюють таку динаміку кількома факторами. Найбільше зростання спостерігається у прифронтових містах і частині центральних регіонів - це пов’язано з внутрішньою міграцією, попитом з боку військових, а також обмеженою кількістю доступного житла.
У великих містах ситуація інша: попит частково знижується через безпекові фактори та сезонні коливання.
Водночас західні регіони демонструють стабільно високий інтерес до оренди з поступовим зростанням, що робить їх одними з найконкурентніших на ринку житла.
