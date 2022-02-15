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В соревнованиях по скоростному спуску олимпийской чемпионкой стала швейцарка Зутер

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде завершились женский турнир по скоростному спуску. Олимпийское "золото" выиграла представительница Швейцарии – Коренное Зутер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В соревнованиях по скоростному спуску на старт вышло 36 горнолыжниц, однако финишировала только 31 спортсменка.

Быстрее всего преодолела дистанцию Коринн Зутер из Швейцарии. Для 27-летней горнолыжницы эта олимпийская медаль стала дебютной в карьере.

Компанию швейцарцы на подиуме составили итальянки – София Годжа и Надя Делаго.

Результаты скоростного спуска:

"золото" – Коринн Зутер (Швейцария) – 1:31,87

"серебро" – София Годжа (Италия) – 1:32,03

"бронза" – Надя Делаго (Италия) – 1:32,44

Напомним, что швейцарка Матильда Гремо стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле.

Также вспомним, о том, как австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.

Добавим, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.

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