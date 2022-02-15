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У змаганнях зі швидкісного спуску олімпійською чемпіонкою стала швейцарка Зутер

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді завершились жіночий турнір зі швидкісного спуску. Олімпійське "золото" виграла представниця Швейцарії – Корінне Зутер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У змаганнях зі швидкісного спуску на старт вийшло 36 гірськолижниць, проте фінішувала лише 31 спортсменка.

Найшвидше подолала дистанцію Корінне Зутер із Швейцарії. Для 27-річної гірськолижниці, ця олімпійська медаль стала дебютною в кар’єрі.

Компанію швейцарці на подіумі склали італійки – Софія Годжа та Надя Делаго.

Результати швидкісного спуску:

"золото" – Корінне Зутер (Швейцарія) – 1:31,87

"срібло" – Софія Годжа (Італія) – 1:32,03

"бронза" – Надя Делаго (Італія) – 1:32,44

Нагадаємо, що швейцарка Матильда Гремо стала олімпійською чемпіонкою у слоупстайлі

Також згадаємо, про те як австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.

Додамо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.

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