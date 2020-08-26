Соратницу Тихановской вызвали в Cледственный комитет Беларуси

Фото: Мария Колесникова (facebook com maria kalesnikava)

Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос члена Координационного совета оппозиции, соратницу Светланы Тихановской и главу предвыборного штаба Виктора Бабарыко Марию Колесникову. О причинах вызова Колесниковой не сообщается.

Об этом сообщается на странице Telegram-канала NEXTA Live.

"Следственный комитет вызвал на допрос еще одного члена Координационного совета - Марию Колесникову", - говорится в сообщении.

Ранее на допрос также вызвали нобелевского лауреата по литературе, беларусскую писательницу Светлану Алексиевич.

Как известно, Координационный совет был создан штабом оппозиционерки Светланы Тихановской для передачи власти в Беларуси. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти.

Напомним, ранее в Следственный комитет вызывали Павла Латушко.

Кроме того, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета оппозиции.